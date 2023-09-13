Как артиллеристы и танкисты громят позиции ВСУ: лучшее видео СВО за день

Российские бойцы продолжают продвигаться вперед в ходе проведения спецоперации.
Фото, видео: MAXIM SHIPENKOV/ ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских артиллеристов и танкистов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Мужество и отвагу каждый день проявляют в зоне СВО расчеты гаубиц «Мста-Б» артиллерийского соединения 29 общевойсковой армии Восточного военного округа. В частности, они выполняют задачи по уничтожению живой силы и техники противника на различных участках и направлениях. Таким образом, главная цель — не допустить прорыва боевиков.
По неонацистов также наносятся удары с танков Т-90. Бойцы «Южной» группировки войск прямой наводкой уничтожают вражеские позиции, опорные пункты и спрятавшихся в них украинских боевиков.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
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