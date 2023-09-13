Ким Чен Ын назвал отношения с РФ главным приоритетом для КНДР

В эти минуты российский лидер проводит переговоры со своим северокорейским коллегой на Дальнем Востоке.
Фото: © РИА Новости / Артем Геодакян
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что для его страны отношения с Россией являются важнейшим приоритетом. Об этом он сказал в рамках переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, стартовавших на космодроме Восточный.
«КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма. КНДР поддерживает все решения Путина», — в числе прочего заметил северокорейский лидер.
Также Ким Чен Ын поблагодарил российскую сторону и лично главу государства за теплый прием.
«Сейчас российская сторона с теплым чувством принимает нашу делегацию КНДР, мы с первого момента вступления на территорию России смогли почувствовать искренность российских друзей, от всего имени Корейской Народной демократической республики выражаю вам и народу российской федерации благодарность», — подчеркнул политик.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Японии полным составом ушло в отставку.
- 13 сент
- Переговоры Путина и Ким Чен Ына перешли в формат тет-а-тет
- 13 сент
- Шойгу, Лавров, Хуснуллин и Мантуров участвуют в переговорах Путина и Ким Чен Ына
- 13 сент
- Ким Чен Ын открыто высказал свою позицию по российской СВО: ни для кого не секрет
- 13 сент
- Путин отметил большой интерес Ким Чен Ына к российской ракетной технике
- 13 сент
- На Дальнем Востоке стартовали переговоры Путина и Ким Чен Ына
- 13 сент
- Ким Чен Ын оставил «тайный» отзыв в книге почетных гостей Восточного: что там было?
- 13 сент
- Путин встретил Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный
Читайте также
93%
-1.81 101.56
-1.97
Нашли ошибку?