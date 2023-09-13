Пашинян и Алиев планируют встретиться в октябре в Гранаде

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 165 0

Мирзоян: Армения получила от Азербайджана предложения по мирному соглашениюшени

Пашинян и Алиев планируют встретиться в октябре в Гранаде

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Стороны договариваются об урегулировании отношений и установлению мира. Удастся ли это?

Армения получила от Азербайджана новые предложения по мирному соглашению. Об этом 13 сентября, в среду, заявил глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

По словам Мирзояна, договор об урегулировании отношений и установлению мира поступил от азербайджанской стороны после того, как Армения отправила пятую редакцию своего варианта соглашения. В данный момент идет обсуждение вопросов, особенно тех, по которым у сторон пока нет общего понимания.

«К сожалению, есть существенные вопросы, где позиции сторон пока достаточно далеки друг от друга», — отметил Мирзоян.

Также, как отметил глава армянского МИД, есть вероятность, что Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев могут провести переговоры уже в октябре этого года в Гранаде.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин прояснил нюансы отношений с Пашиняном.

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