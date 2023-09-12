«Мы в постоянном контакте»: Путин прояснил нюансы отношений с Пашиняном

Премьер-министр Армении прислал лидеру России развернутое письмо.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и недавно получил от него развернутое письмо. Ни о каких недомолвках и возможных вопросах друг к другу между политическими лидерами речи не идет.

В рамках пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ заявил, что напряженная ситуация на границе и отсутствие официальных телефонных разговоров никак не сказалось на взаимопонимании стран. Более того, позже Пашинян объяснил, почему на время взял обет молчания. Причину, впрочем, Путин не назвал.

«Мы с ним в контакте, здесь никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном проблем нет. Мы с ним в постоянном контакте», — сказал глава российского государства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению объяснял, что с декабря по нынешний день вел диалог с Путиным более десятка раз. С момента последнего разговора с Путиным ситуация не изменилась, чтобы одна из сторон изъявила необходимость беседы.

До этого 5-tv.ru писал, что Владимир Путин отказался раскрывать секрет про Си Дзиньпина.