Не как в прошлом году: когда в Москву придут первые заморозки

Синоптик Тишковец: температура в Москве опустится ниже нуля только в октябре
Фото: www.globallookpress.com / Evgeniy Kanaev
Какой погоды стоит ждать от осени жителям российской столицы?
В этом году в Москве стоит ожидать первых заморозков только в октябре. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в этом году похолодание придет в столицу России позже обычного. Если раньше первые заморозки москвичи ощущали уже 27–30 сентября, то теперь ждать их стоит не раньше второго месяца осени.
«В этом году, с учетом теплого долгосрочного прогноза, впервые ниже нуля столбики термометров опустятся только в октябре, когда наступит золотая осень», — рассказал Тишковец.
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