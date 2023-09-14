Хуснуллин сообщил об открытии левой части Крымского моста для автомобилей

Прежде он заявлял, что ремонтные работы на объекте идут по графику.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
На Крымском мосту после ремонтных работ открыли левую часть для проезда автомобилей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Проезд открыт после проведения всех необходимых работ. Хуснуллин поблагодарил за усилия опытных строителей и всю команду специалистов, которые трудились на мосту в круглосуточном режиме.
«Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на день раньше!» — отметил вице-премьер.
Последний раз Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте. В ответ Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что восстановление Крымского моста идет по графику.
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