Песков: Москва работает с Баку и Ереваном над вариантами решения по Лачинскому коридору

Москва работает с Баку и Ереваном над вариантами решения по Лачинскому коридору. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Российская сторона последовательно продолжает свою работу и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше. Совсем недавно в Карабах поступила первая партия гуманитарной помощи, которая была организована, кстати, благодаря усилиям российской стороны», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

На днях президент России Владимир Путин, руководство Армении фактически признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом и в своем пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге. При этом в таком контексте возникают вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом российских миротворцев на пребывание в регионе, подчеркнул президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главком Сухопутных войск России обсудил ситуацию в Карабахе с Минобороны Армении.