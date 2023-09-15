Песков: Москва работает с Баку и Ереваном над вариантами решения по Лачинскому коридору

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 17 0

Что сейчас происходит в отношениях между странами?

Песков: Москва работает с Баку и Ереваном над вариантами решения по Лачинскому коридору

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Москва работает с Баку и Ереваном над вариантами решения по Лачинскому коридору. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Российская сторона последовательно продолжает свою работу и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше. Совсем недавно в Карабах поступила первая партия гуманитарной помощи, которая была организована, кстати, благодаря усилиям российской стороны», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

На днях президент России Владимир Путин, руководство Армении фактически признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом и в своем пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге. При этом в таком контексте возникают вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом российских миротворцев на пребывание в регионе, подчеркнул президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главком Сухопутных войск России обсудил ситуацию в Карабахе с Минобороны Армении.

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