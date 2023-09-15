Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для пятилетней Софии

Эфирная новость 16 0

У девочки тяжелый недуг, справиться с которым можно только при правильном и дорогостоящем лечении.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказали о пятилетней Софии.

У девочки детский церебральный паралич. Она едва передвигается. Софии требуется срочная операция, а затем курс реабилитации. И на это нужен 1 миллион 200 тысяч рублей.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 4 миллиона 395 тысяч 689 рублей. Большое вам спасибо!

Тема:
День Добрых Дел
14 сент
На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетней Софии
8 сент
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Нестора из Новосибирска
7 сент
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Нестора из Новосибирска
1 сент
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Анура из Подмосковья
31 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Анура из Подмосковья
25 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Богдана
24 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для мальчика Богдана
18 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Пети из Красногорска
17 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Пети из Красногорска
11 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Лизы из ЛНР
+18° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.63
0.47 103.04
-0.19
Оборотни среди нас: какие знаки зодиака Луна меняет до неузнаваемости

Последние новости

20:52
Игорь Краснов рассказал о возврате нелегально купленных акций предприятий РФ
20:38
Оборотни среди нас: какие знаки зодиака Луна меняет до неузнаваемости
20:22
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для пятилетней Софии
20:16
В Берлине из-за выступления Анны Нетребко начались протесты
20:08
«Спорт вне политики»: у фигуристки Дробязко отобрали литовское гражданство
19:54
«Не рассмотрела педофила»: певица Алиса Вокс рассказала о жизни с матерью

Сейчас читают

«Так сложилась жизнь»: звезде фильма «Нечаянная любовь» ампутировали ногу
Женщину-пекаря обвинили в съемке порно с четырехлетней дочкой: детали громкого дела
В палату к Игорю Николаеву не пускают родных: тревожные подробности
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России