Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для пятилетней Софии

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказали о пятилетней Софии.

У девочки детский церебральный паралич. Она едва передвигается. Софии требуется срочная операция, а затем курс реабилитации. И на это нужен 1 миллион 200 тысяч рублей.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 4 миллиона 395 тысяч 689 рублей. Большое вам спасибо!