Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для пятилетней Софии
У девочки тяжелый недуг, справиться с которым можно только при правильном и дорогостоящем лечении.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказали о пятилетней Софии.
У девочки детский церебральный паралич. Она едва передвигается. Софии требуется срочная операция, а затем курс реабилитации. И на это нужен 1 миллион 200 тысяч рублей.
Благодаря вам — зрителям Пятого канала удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 4 миллиона 395 тысяч 689 рублей. Большое вам спасибо!
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