В Киеве не видят смысла в продолжении контрнаступления ВСУ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 66 0

Киевский политолог Карасев: Продолжение активного наступления ВСУ бессмысленно

В Киеве не видят смысла в продолжении контрнаступления ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

По мнению украинского политолога, если никаких результатов не было за месяц, то их и не будет дальше.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже могут не совершать наступательных действий, потому что это бессмысленно. Об этом в интервью на платформе YouTube сообщил киевский политолог Вадим Карасев.

Дело в том, что в общевойсковом формате активное контрнаступление обязано дать хоть какой-то результат за месяц. Если за 30 дней его не было, то его уже и не будет.

«Сегодня мы уже контрнаступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно», — сообщил Карасев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Западе назвали причины провала контрнаступления ВСУ.

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