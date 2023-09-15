«Играет на руку»: на Западе назвали причины провала контрнаступления ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 251 0

FT: ВСУ приостановили контрнаступление из-за неумения воевать крупными частями

«Играет на руку»: на Западе назвали причины провала контрнаступления ВСУ

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Киевский режим не смог провести масштабную операцию, признают и в США.

Украина приостановила свое контрнаступление, видя огромные потери в живой силе и технике. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Опрошенные изданием аналитики указывают на то, что киевский режим не смог провести операцию, задействовав механизированные бригады, и теперь решил пересмотреть тактику и использовать изматывающий подход против российской армии.

«Истощение <…> играет на руку сильным сторонам Украины, в то время как попытки масштабировать наступательные маневры в таких сложных условиях этого не делают», — пишет издание, приводя слова американских военных аналитиков Майкла Кофмана и Роба Ли.

Эксперты указали и на то, что боевики могут наступать лишь небольшими колоннами, масштабная операция им не под силу.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска близки к тому, чтобы полностью разгромить украинских нацистов.

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