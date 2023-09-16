Ураган в Ливии сравнили с бомбардировкой Хиросимы

Ученый Мухаметов сравнил мощность урагана в Ливии с бомбардировкой Хиросимы
Фото: Reuters / MARWAN ALFAITURI
Циклон «Даниэль» в Ливии привел к наводнению в городе Дерна.
Мощность циклона «Даниэль» в Ливии сравнима со взрывом сброшенной на Хиросиму атомной бомбы. К такому выводу пришел старший преподаватель географического факультета МГУ Сергей Мухаметов в беседе с изданием РИА Новости.
«Шторм „Даниэль“ уникален тем, что при выходе на сушу он практически не ослаб, потому что Средиземное море в этом году перегрето еще с того времени, когда весь юг Европы страдал от жары», — рассказал ученый.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия отправила в Ливию самолет с гумпомощью. Там — аварийно-спасательные комплекты, и необходимые жителям вещи — палатки, одеяла, фонари. Число жертв стихийного бедствия уже превысило 11 тысяч.
- 15 сент
- В беде не бросили: Россия отправила в Ливию самолет с гумпомощью
- 15 сент
- Достаем пуховики? Москвичей предупредили о первых заморозках
- 13 сент
- Не как в прошлом году: когда в Москву придут первые заморозки
- 13 сент
- Юго-восток Испании тонет из-за внезапного свирепого шторма
- 12 сент
- Число жертв ливней и наводнения в Ливии достигло трех тысяч
- 11 сент
- Несколько дней лета: какие регионы России ждет аномальное потепление
- 10 сент
- Новая волна: синоптики пообещали москвичам «прилив тепла»
- 8 сент
- Сильнейшие за 140 лет ливни парализовали Гонконг
- 6 сент
- Машины уносит в море: рекордные ливни обрушились на Турцию и Грецию
- 6 сент
- Ряд пригородов Стамбула ушел под воду на фоне погодного апокалипсиса
88%
0.47 103.04
-0.19
Нашли ошибку?