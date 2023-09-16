Ураган в Ливии сравнили с бомбардировкой Хиросимы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 74 0

Ученый Мухаметов сравнил мощность урагана в Ливии с бомбардировкой Хиросимы

Ураган в Ливии сравнили с бомбардировкой Хиросимы

Фото: Reuters / MARWAN ALFAITURI

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Циклон «Даниэль» в Ливии привел к наводнению в городе Дерна.

Мощность циклона «Даниэль» в Ливии сравнима со взрывом сброшенной на Хиросиму атомной бомбы. К такому выводу пришел старший преподаватель географического факультета МГУ Сергей Мухаметов в беседе с изданием РИА Новости.

Последствия атомной бомбардировки Хиросимы. www.globallookpress.com / Keystone Pictures Agency

«Шторм „Даниэль“ уникален тем, что при выходе на сушу он практически не ослаб, потому что Средиземное море в этом году перегрето еще с того времени, когда весь юг Европы страдал от жары», — рассказал ученый.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия отправила в Ливию самолет с гумпомощью. Там — аварийно-спасательные комплекты, и необходимые жителям вещи — палатки, одеяла, фонари. Число жертв стихийного бедствия уже превысило 11 тысяч.

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