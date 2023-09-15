В беде не бросили: Россия отправила в Ливию самолет с гумпомощью
Россия отправила в Ливию самолет с гумпомощью
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ; 5-tv.ru
Тем временем число жертв стихийного бедствия уже превысило 11 тысяч.
Россия отправила в пострадавшую от наводнения Ливию самолет с гуманитарной помощью. Там — аварийно-спасательные комплекты, и необходимые жителям вещи — палатки, одеяла, фонари.
Тем временем число жертв стихийного бедствия уже превысило 11 тысяч. Для поиска пропавших без вести власти закрыли доступ гражданским в наиболее пострадавший город Дерна.
Там в руинах беспрерывно уже почти неделю трудятся специальные службы. Но шансов найти выживших практически нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что количество жертв наводнения на северо-востоке Ливии может вырасти до 18-20 тысяч человек. Как пишут местные СМИ, тела погибших выносит на берег.
Более 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Кто-то остается в городе и надеется найти своих родных живыми.
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