Ушел из жизни самый знаменитый поэт-песенник России Николай Добронравов

Ушел из жизни один из самых знаменитых поэтов России Николай Добронравов. Лауреату Государственной премии СССР было 94 года, он умер после продолжительной и тяжелой болезни. Об этом сообщает Экспресс-газета.

Муж Александры Пахмутовой в 2016 году отметил с ней 60-летие совместной жизни. Они больше полувека прошли рука об руку. За свою жизнь они написали больше 400 песен, большинство из них Александра Пахмутова накладывала на стихи Добронравова. Самые известные — «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей» и т. д.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что происходило с Гришечкиным перед смертью.