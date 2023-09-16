Ушел из жизни самый знаменитый поэт-песенник России Николай Добронравов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 1 071 0

Муж Александры Пахмутовой умер после продолжительной и тяжелой болезни.

Ушел из жизни самый знаменитый поэт-песенник России Николай Добронравов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Ушел из жизни один из самых знаменитых поэтов России Николай Добронравов. Лауреату Государственной премии СССР было 94 года, он умер после продолжительной и тяжелой болезни. Об этом сообщает Экспресс-газета.

Муж Александры Пахмутовой в 2016 году отметил с ней 60-летие совместной жизни. Они больше полувека прошли рука об руку. За свою жизнь они написали больше 400 песен, большинство из них Александра Пахмутова накладывала на стихи Добронравова. Самые известные — «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей» и т. д.

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