Новые проколы: Виктория Боня продолжает совершенствовать себя

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Виктория Боня проколола хрящи в ушах у лучшего мастера в Голливуда

Новые проколы: Виктория Боня продолжает совершенствовать себя

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

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Чем на этот раз звезда удивила своих подписчиков?

После недавней подтяжки лица Виктория Боня решилась на новую косметологическую процедуру. Подробностями новой косметологической процедуры звезда поделилась в своем блоге.

По словам девушки, гуляя по Rodeo Drive, она решила зайти в магазин за новыми серьгами. Там ей подсказали лучшего мастера в Голливуде, который может проколоть хрящи в ушах. Об этом модель мечтала довольно давно.

«Пирсинг он колол под рок-н-ролл. Очень быстро, четко. Вообще не больно. Я довольна», — отметила Боня.

Звезда добавила, что теперь в ее ушах появилось на восемь проколов больше. Также она поинтересовалась у подписчиков, как они оценивают изменения в ее внешности.

Цена оправдана? Во сколько бы Виктории Боне вышла пластическая операция в России

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня решилась на пластическую операцию. Девушка захотела себе «лисьи глазки». Операция прошла в США и стоила звезде немало денег.

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