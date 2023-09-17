Захарова указала на бессмертную актуальность строк Николая Добронравова

Официальный представитель МИД РФ, а также автор слов ко многим песням российских исполнителей Мария Захарова прокомментировала уход из жизни поэта-песенника Николая Добронравова. Слова соболезнования она выразила в своем Telegram-канале.

«„Так же падает листва в садах“. Написано полвека назад. А как будто об этом дне», — прокомментировала дипломат.

По словам Захаровой, жизнь и рутина продолжаются, но обыденность теперь пронзает боль, вызванная осознанием «великой утраты». Таков неумолимый закон существования, добавила она.

Захарова отметила, что работы Добронравова избавили мир от пошлости и равнодушия. По ее словам, многие люди не просто почитают его творчество, но и живут его стихами, живут, чтобы воплотить их в реальность.

Самый известный поэт-песенник и супруг Александры Пахмутовой скончался 17 сентября на 95-м году жизни. Известно, что он долгие годы боролся с тяжелой болезнью.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Валерия показала одно из последних фото Добронравова.