Показал средний палец: певец Газманов жестко ответил фанатам

Что не понравилось известному музыканту?

Российский исполнитель Родион Газманов показал поклонникам средний палец. Вызывающий снимок певец опубликовал в личном блоге.

По его словам, существуют люди, которые почему-то уверены, что могут указывать ему, как правильно вести социальные сети. Музыкант отметил, что в своем аккаунте он сам имеет право решать, что публиковать и о чем рассказывать.

«Правила этого общения определяю я сам, ибо это моя территория, мой монастырь и мое пространство. Если я когда-то полезу к вам на страницу и буду там учить вас жизни, можете смело первым бросить в меня камень, но до этого не дойдет, так как я обладаю чувством такта», — написал Газманов.

Мужчина подчеркнул, что он никому ничего не должен. Кроме того, каждый человек добровольно делает выбор — читать ли ему определенный блог или нет.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Родион Газманов пытается ограничивать себя в потреблении контента. Мужчина признался, что боится «залипнуть» на весь день.