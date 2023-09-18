«Инкубационный период»: когда пропадает обоняние при новом штамме коронавируса

Врач рассказал, как не перепутать заболевание с гриппом.

Роспотребнадзор предупредил россиян о новом опасном штамме коронавируса «пирола», который начинает распространяться в стране. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал 5-tv.ru рассказал, что потеря обоняния также является основным симптомом заболевания.

По словам эксперта, коронавирусная инфекция, в том числе и «пирола», протекает с полной потерей обоняния, причем, вне зависимости от штамма вируса. Как правило, восприятие запахов теряется в конце инкубационного периода, то есть на седьмой день, максимум — на десятый, ведь бывают индивидуальные случаи.

«Последние вирусы проявляют себя тем, что появляется насморк и „саднение“ в горле. Надо сказать, что сам по себе насморк уже снижает чувствительность к запахам», — отмечает терапевт.

Врач отметил, что до непосредственного начала болезни симптомов нет, они возникают, когда вирус уже «поселился» в организме человека.

При этом Кондрахин добавил, что тот же грипп приносит с собой заложенность носа, которая тоже искажает запахи. Но полностью они исчезают только при коронавирусе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасен новый штамм коронавируса «пирола».