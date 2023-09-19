Тревожные звоночки: в Роспотребнадзоре назвали симптомы нового штамма «пирола»

В Роспотребнадзоре перечислили симптомы нового штамма «пирола»
Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Maude
«Усовершенствованная» версия вируса намного свирепее и тяжело переносится организмом, предупреждают врачи.
Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) завили о возвращении эпидемии коронавируса. На этот раз страну захватывает штамм «пирола». Вирус уже успел «заработать себе репутацию» одного из самых свирепых: при худших раскладах болезнь косит и стар, и млад.
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы, на которые нужно обращать внимание. При появлении нескольких из них в ведомстве советуют незамедлительно обращаться ко врачам.
«Среди симптомов — боль в горле, кашель и чихание, насморк, заложенность носа и изменения в восприятии запахов, повышенная утомляемость», — предупреждают в ведомстве.
В России уже есть тесты, помогающие выявить болезнь, а также лекарства, позволяющие проводить эффективную борьбу с возбудителем вируса. Защититься от него можно с помощью вакцин, которые изначально разрабатывались под другой штамм — «омикрон».
«Обновленные вакцины, созданные специально под вариант „омикрон“, эффективны в плане снижения тяжелых форм заболевания и числа госпитализаций», — отмечают в ведомстве.
Ранее 5-tv,ru писал, чем новый штамм коронавируса опаснее предыдущего.
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