Волочкова заявила, что ее начинающих коллег заставляли спать с «толстопузыми мужиками»

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 30 0

Волочкова: молодых балерин в командировках заставляли спать с мужчинами

Волочкова заявила, что ее начинающих коллег заставляли спать с «толстопузыми мужиками»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Заслуженная артистка РФ призналась, что тоже едва не стала жертвой насилия.

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с News.ru сообщила, что начинающие артистки неоднократно рассказывали, что начальство «загоняет их в постель с толстожопыми, толстопузыми мужиками». Как утверждает звезда балета, если балерины отказывались исполнять приказ руководства, им грозили завершением карьеры.

По словам Волочковой, девушки к ней обращались за помощью. Они говорили, что их везут на подозрительные тусовки под видом концерта в арендованные замки в Европе.

«Администратор по списку загонял с какими-то там толстожопыми, толстопузыми мужиками. С продолжением банкета, с постелью. А когда молодые артистки отказывали, ссылаясь на то, что у них любимый человек, им отвечали, что в таком случае больше не будет зарубежных гастролей», — поделилась Волочкова.

Она уточнила, что на такие просьбы о помощи всегда спрашивала, готовы ли они в суде предстать или публично об этом признаться. В основном, все отвечали отрицательно. По мнению балерины, «сила — это удел смелых людей». Она также отметила, что было время, когда она сама могла пострадать от харассмента, но четко отстояла свои границы. В начале она боялась, что за это ей не дадут роли, но наказания за отказ не последовало.

Ранее 5-tv.ru писал, как близкие люди обманывали Анастасию Волочкову.

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