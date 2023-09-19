Баку сообщает о взятии под контроль свыше 60 позиций ВС Армении в Карабахе

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 13 0

По словам Министерства обороны, также были обезврежены более 40 артиллерийских установок.

Баку сообщает о взятии под контроль свыше 60 позиций ВС Армении в Карабахе

Фото: www.globallookpress.com / Celestino Arce Lavin

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Тема:
Нагорный Карабах

Азербайджан взял под контроль свыше 60 позиций Вооруженных сил (ВС) Армении в Нагорном Карабахе. С таким заявлением на пресс-конференции выступил глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов. По его словам, также азербайджанским военным удалось уничтожить до 30 минометов, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мортира, а также некоторую другую военную технику.

«В ходе проведенных мероприятий под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций, созданных формированиями Вооруженных сил Армении. Были обезврежены до 20 боевых машин, более 40 артиллерийских установок», — сообщил он.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции они назвали «восстановление конституционного строя».

Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у здания правительства в Ереване начались столкновения протестующих с полицией.

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