Минздрав Армении рассказал о пострадавших в ходе протестов в Ереване
Демонстранты пытаются прорвать полицейское оцепление.
Фото: Александр Патрин / ТАСС
В результате протестов около здания правительства в Ереване несколько полицейских и обычных граждан обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает Минздрав Армении изданию Armenpress.
Вся медицинская помощь им была оказана своевременна, некоторых пришлось госпитализировать. Пока данных точных о пострадавших и характер их травм не сообщается.
Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции они назвали «восстановление конституционного строя».
Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.
Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в агорном Карабахе обвинили Баку в срыве договоренностей.
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