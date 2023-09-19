Минздрав Армении рассказал о пострадавших в ходе протестов в Ереване

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

Демонстранты пытаются прорвать полицейское оцепление.

Минздрав Армении рассказал о пострадавших в ходе протестов в Ереване

Фото: Александр Патрин / ТАСС

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Тема:
Нагорный Карабах

В результате протестов около здания правительства в Ереване несколько полицейских и обычных граждан обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает Минздрав Армении изданию Armenpress.

Вся медицинская помощь им была оказана своевременна, некоторых пришлось госпитализировать. Пока данных точных о пострадавших и характер их травм не сообщается.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции они назвали «восстановление конституционного строя».

Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в агорном Карабахе обвинили Баку в срыве договоренностей

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