Итак, в карабахском конфликте показательна реакция многих мировых игроков. Штаты, военнослужащие которых сейчас находятся в Армении на учениях и которых просили о помощи армянские дипломаты, скромно заявляют, что лично им ничего не угрожает.

В Евросоюзе уже призывают пересмотреть свои отношения с Баку и ввести против Азербайджана санкции. Наконец-то применение себе нашел Макрон, который обещает созвать Совбез ООН. Корреспондент «Известий» Николай Иванов расскажет всю хронологию событий.