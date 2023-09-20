В Евросоюзе уже призывают пересмотреть свои отношения с Баку и ввести против Азербайджана санкции.

Фото, видео: Reuters / Artem Mikryukov; 5-tv.ru

Тема:
Нагорный Карабах

Итак, в карабахском конфликте показательна реакция многих мировых игроков. Штаты, военнослужащие которых сейчас находятся в Армении на учениях и которых просили о помощи армянские дипломаты, скромно заявляют, что лично им ничего не угрожает.

В Евросоюзе уже призывают пересмотреть свои отношения с Баку и ввести против Азербайджана санкции. Наконец-то применение себе нашел Макрон, который обещает созвать Совбез ООН. Корреспондент «Известий» Николай Иванов расскажет всю хронологию событий.

Тема:
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