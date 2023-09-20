Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о 25 погибших в результате обстрелов

Омбудсмен НКР Гегам Степанян сообщил о 25 погибших в результате обстрелов
Фото: oldhike / ТАСС
По последним данным, ранения получили 138 человек, 11 из них — дети.
В результате обстрелов со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе погибли 25 человек, 138 получили ранения, в их числе 29 мирных жителей и 11 детей. Об этом в социальной сети Х (В прошлом Twitter. — Прим. ред.) уполномоченный по правам человека в регионе Гегам Степанян. По его словам, доставка пострадавших в Степанакерт затруднена отсутствием топлива и связи.
«По информации, полученной офисом защитника прав человека из морга Степанакерта, по состоянию на 20:00 в результате полномасштабной агрессии со стороны Азербайджана есть 25 погибших», — написал он.
Армения и Азербайджан спорят о принадлежности Нагорного Карабаха с 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Вооруженный конфликт начался в 1992-м, Баку утратил контроль над когда-то своими территориями. Ведущую роль в процессе урегулирования взяла на себя Россия, в районе конфликта размещен миротворческий контингент.
На трехсторонней встрече глав МИД РФ, Армении и Азербайджана в Москве этой весной представитель России Сергей Лавров заявил о приближении к общему мнению об условиях мирного соглашения. Минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе 19 сентября.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, Минздрав Армении рассказал о пострадавших в ходе протестов в Ереване. Жители города пришли к зданию российского посольства и потребовали от Москвы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
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