«Они сами отказались»: военный эксперт прояснил детали эскалации конфликта

Фактически вооруженные силы Армении не пришли на помощь «к своим соплеменникам» в Нагорном Карабахе, в связи с чем результат и закономерен.

Продолжение эскалации конфликта в Нагорном Карабахе вполне закономерна, так как армянские власти сами решили не претендовать на территорию земли. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил военный эксперт Игорь Никулин.

По его словам, власти Армении своими собственными руками изменили статус Нагорного Карабаха, когда премьер-министр страны Никола Пашинян в 2022 году сообщил, что Армения признает спорную территорию за Азербайджаном.

«После такого заявления предъявлять России претензии как минимум смешно. Они сами отказались воевать за Арцах, сами его сдали. Фактически вооруженные силы Армении не пришли на помощь „к своим соплеменникам“, в связи с чем результат конфликта закономерен, поскольку силы Карабаха и Азербайджана несоизмеримы», — сообщил военный эксперт.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции они назвали «восстановление конституционного строя».

Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Армения запросила экстренное заседание ООН по Нагорному Карабаху.