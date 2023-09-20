«Все к этому шло»: политолог Михайлов о капитуляции Нагорного Карабаха

Саму Армению в случае дальнейшего пребывания у власти нынешнего премьер-министра ждет печальный итог.

Правительство Армении и его премьер-министр Никол Пашинян сами сделали все для того, чтобы Нагорный Карабах отошел Азербайджану. Россия же в этой ситуации ничего не потеряет. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Евгений Михайлов, комментируя капитуляцию Нагорного Карабаха.

«Все к этому шло (к капитуляции Нагорного Карабаха — Прим. ред.). Пашинян изначально делал все, чтобы Карабах стал Азербайджаном. Он дразнил Баку на протяжении многих лет. До войны 2020 года Россия предлагала Еревану вернуть семь районов буферной зоны. Они отказались, сказали, что готовы воевать. Соответственно, Россия заняла выжидательную позицию, а как только армяне стали проигрывать, ввела миротворцев. То, что случилось сейчас, должно было случиться, потому что Ереван постоянно провоцировал, как Россию, так и Азербайджан. И при этом призывал на помощь ОДКБ. Организация не подключалась, потому что видела, что именно армянская сторона провоцировала ситуацию», — отметил эксперт.

По мнению Михайлова, Россия в произошедшей ситуации в очередной раз показала, что только она может решать на Южном Кавказе проблемы установления мира. Ведь именно при посредничестве российских миротворцев между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

«Я думаю, что ситуация для России закончится нормально. Если даже Карабах перейдет под контроль Баку, то с ним у нас нормальный диалог. И не будет вот этого вечно воюющего анклава в подбрюшье России, который будет использоваться в интересах третьих стран. Особенно на фоне проведения спецоперации. Тогда уже РФ будет напрямую разговаривать с Арменией и Азербайджаном», — отметил эксперт.

Дальнейшее развитие ситуации, полагает Михайлов, зависит от того, как будет развиваться диалог Баку с сообществом армян Карабаха об окончательном взятии под контроль этой территории Азербайджаном. Ведь де-юре весь регион считается азербайджанским.

«Как этот диалог состоится, и насколько на него будут влиять Франция и США, покажет время. Потому что именно через Пашиняна проводилась дискредитация российского миротворческого контингента для того, чтобы ввести в регион якобы миротворцев Франции и США», — подчеркнул Михайлов.

У самой Армении, считает эксперт, в случае дальнейшего пребывания у власти нынешнего премьер-министра, печальный итог. Не исключен даже полный развал государственности, что прогнозируют многие эксперты, заключил Михайлов.

Ранее в этот день стало известно о капитуляции Нагорного Карабаха в результате проведения антитеррористической операции Азербайджана. Согласно достигнутому соглашению, силы Армении будут выведены из зоны развертывания российского миротворческого контингента. Также решено, что вооруженные формирования армии обороны Нагорного Карабаха будут расформированы и разоружены, с территории региона выведут тяжелую технику и вооружения.

Предыстория событий

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции они назвали «восстановление конституционного строя».

Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

В мае этого года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

МИД РФ в официальном заявлении в ночь с 19 на 20 сентября призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий в Нагорном Карабахе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Нагорном Карабахе после обострения событий.