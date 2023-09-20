Защита должна быть правильной: как ношение маски может навредить

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 20 0

Эпидемиолог Покровский: медицинские маски нужно менять через каждые три часа

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Wolfgang Maria Weber; Личный архив Вадима Покровского; 5-tv.ru

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Как правильно использовать медицинскую маску, чтобы не стало хуже?

На Россию надвигается новый штамм коронавирусной инфекции «пирола», который отличается от предыдущих повышенной заразностью. Эксперты рассказали 5-tv.ru, как нужно правильно защищать себя от вируса.

Эпидемиолог Вадим Покровский отметил, что защититься от вируса очень трудно, ведь это — воздушно-капельная инфекция, а штаммы COVID-19 распространяются довольно быстро. Однако наличие медицинской маски поможет защититься, главное — носить ее правильно и только в общественных местах.

«Маски нельзя носить дольше трех-четырех часов. Желательно после этого ее менять», — отмечает врач.

При этом, как рассказал лор-врач высшей категории Владимир Зайцев, в холодное время года стоит всегда носить с собой запасную маску. Дело в том, что, когда человек в маске выдыхает теплый воздух внутрь, и ткань макси промокает и увлажняется, она быстро становится малоэффективной. Более того, ее дальнейшее использование может быть опасно для здоровья.

«Есть такой момент обратного всасывания. Когда та инфекция, которую мы „надышали“ в маску, она обратно всасывается в бронхолегочные пути и может спровоцировать воспаление задней стенки глотки, воспаление небных миндалин и трахеобронхиалього дерева», — говорит Зайцев.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; Личный архив Владимира Зайцева; 5-tv.ru

Что касается вакцинации, как отметил эпидемиолог Покровский, пока нет прямых указаний об обязательном вакцинировании россиян, но специалист советует вакцинироваться людям пожилого возраста и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Также могут быть полезны различные мази, оксолиновая или интерфероновая, которые выступят защитой не только от коронавируса, но и других респираторных вирусных заболеваний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому нужно опасаться нового штамма коронавируса «пирола».

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