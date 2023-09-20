Такой период: метеоролог рассказал о погоде в России в ближайшие дни

В европейской части страны до сих пор держится теплая погода. Но почему так происходит?

В европейской части России продолжается лето. Об этом рассказал заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд изданию URA.RU.

Пока в стране не было бабьего лета, но и без этого погода вполне комфортная. Специалист отметил, что она просто «перешагнула через календарь», который создали люди и пошла дальше.

«Летнюю погоду мы описываем в метеорологии не только по значениям послеполуденной температуры, но и ночной. 21 сентября как раз минимальные значения ночью 12, 14 градусов тепла. По-настоящему летняя погода для центра европейской России. Дневная температура 21, 22 сентября от 21 до 25 градусов», — сказал метеоролог.

В ближайшие выходные температура составит от 18 до 23 градусов днем и от девяти до десяти ночью. А вот в начале следующей недели уже ожидаются более холодные дни.

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