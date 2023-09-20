Лавров: у Запада нет аргументов для честного диалога по Украине

Страны Запада не могут вести предметный диалог по Украине. Все дело в том, что у них нет аргументов для выстраивания грамотных, а главное честных переговоров. Об этом на заседании Совета безопасности ООН сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сегодня в риторике наших оппонентов мы слышим только лозунги: „Вторжение, агрессия, аннексия“. Ни слова о глубинных причинах проблемы, о том, как долгие годы они пестовали откровенно нацистский режим, открыто переписывающий итоги Второй мировой войны и историю собственного народа», — заявил Лавров.

Дипломат отметил, что Запад избегает предметного разговора, который будет соответствовать Уставу ООН. Видимо, дело в том, что у них не хватает аргументов, подытожил Сергей Лавров.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблее ООН.