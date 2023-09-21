Российские миротворцы эвакуировали пять тысяч человек из Нагорного Карабаха

Российские миротворцы эвакуировали более пяти тысяч человек из Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны России.

С начала активных боевых действий миротворцы спасали мирных граждан из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.

«В расположение миротворческого контингента доставлены около пяти тысяч человек», — сообщили в оборонном ведомстве.

Эвакуированным предоставили места для отдыха и горячее питание. Также с ними по необходимости работают военные медики из России.

Миротворцы продолжают непрерывно взаимодействовать с властями Азербайджана и Армении с целью не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе.

История конфликта

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

В мае этого года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения.

В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Роль российских миротворцев в конфликте

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

Именно при помощи миротворцев РФ удалось достичь договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Владимир Путин сообщал, что российские миротворцы работают со всеми сторонами конфликта и оказывают всю возможную помощь мирному населению региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в ООН прокомментировали прекращение огня в Карабахе.