Российские миротворцы эвакуировали пять тысяч человек из Нагорного Карабаха
Эвакуированным предоставили места для отдыха и горячее питание.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Российские миротворцы эвакуировали более пяти тысяч человек из Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны России.
С начала активных боевых действий миротворцы спасали мирных граждан из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.
«В расположение миротворческого контингента доставлены около пяти тысяч человек», — сообщили в оборонном ведомстве.
Эвакуированным предоставили места для отдыха и горячее питание. Также с ними по необходимости работают военные медики из России.
Миротворцы продолжают непрерывно взаимодействовать с властями Азербайджана и Армении с целью не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе.
История конфликта
Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.
В мае этого года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения.
В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.
19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».
Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.
Роль российских миротворцев в конфликте
Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.
Именно при помощи миротворцев РФ удалось достичь договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Владимир Путин сообщал, что российские миротворцы работают со всеми сторонами конфликта и оказывают всю возможную помощь мирному населению региона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в ООН прокомментировали прекращение огня в Карабахе.
- 20 сент
- «Останется в силе»: в ООН прокомментировали прекращение огня в Нагорном Карабахе
- 20 сент
- В Минобороны Азербайджана выразили соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев
- 20 сент
- Нагорный Карабах капитулировал, Пашинян звонит Путину: самое главное о ситуации
- 20 сент
- В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и премьер-министра Армении Пашиняна
- 20 сент
- Армянская оппозиция начала процедуру импичмента Пашиняна
- 20 сент
- Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
- 20 сент
- Концерт рэпера Снуп Догга в Ереване находится под угрозой срыва
- 20 сент
- Российские миротворцы погибли при обстреле их автомобиля в Нагорном Карабахе
- 20 сент
- Путин: российские миротворцы работают со всеми сторонами конфликта в Карабахе
- 20 сент
- «Все к этому шло»: политолог Михайлов о капитуляции Нагорного Карабаха
Читайте также
60%
0.40 103.37
0.45
Нашли ошибку?