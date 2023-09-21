Грипп на пороге: как уберечься от болезни, пока не начался эпидсезон

Быстрое распространение ОРВИ и гриппа вынуждает медиков принимать срочные меры. В Петербурге болеют около 40-ка тысяч школьников. Уже 17 классов перевели на дистанционку. В Москве — 25 тысяч человек заражаются ежедневно. Растет цифра и в других регионах. Поэтому где-то уже вводят масочный режим. а где-то массовую вакцинацию. Корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов оценил риски и узнал, как уберечься.

Два дня назад Александра почувствовала недомогание — поднялась температура, заболело горло, начался насморк. И вот уже постельный режим и прием горы таблеток.

«Разговаривать — дискомфортно, пить — дискомфортно. Вплоть до того, что дышать –дискомфортно. Потом второе место — насморк. И все остальное уже зашлифовывает — это слабость и головная боль», — признается Александра Ермолаева.

Все это — симптомы гриппа, и с каждым днем заболевших все больше. Кто не хочет попасть в этот список — вакцинируются, пока здоровы. Медики предлагают на выбор несколько отечественных препаратов.

«Обе эти прививки единожды в год достаточно. Антител на год хватает. „Ультрикс Квадри“ — он четырехвалентный, то есть четыре штамма от вируса у него. „Совигрипп“ — трехвалентный», — говорит медбрат процедурного кабинета поликлиники ОКБ № 2 Наркис Салимов.

Масштабную кампанию по вакцинации начали и в Москве.

«Сделать прививку от гриппа можно по дороге на работу или учебу. В Москве работают 16 вот таких мобильных пунктов вакцинации. Находятся они в основном в местах с большим потоком людей. Около станций метро и Московского центрального кольца (МЦК). С собой нужно иметь паспорт или полис. Процедура занимает не больше 15 минут», — показывает корреспондент РЕН ТВ Артур Ишпулатов.

Ежедневно в такие пункты обращаются 200–300 человек.

«Болели знакомые. Тяжело переносили, прям тяжело, совсем труба. Не хочется, честно говоря», — говорит житель Москвы Вячеслав Медведев.

В ближайшее время в столице прививать от гриппа начнут в детсадах и школах. По наблюдениям врачей, именно с детей начинаются массовые заболевания.

«Когда начинают болеть дети, после них начинаем активно болеть мы. Вся зараза сначала идет от детей. Поэтому дети начали», — говорит заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ Елена Малинникова.

В шести регионах России школы уже перевели на дистанционку — классы закрыли на карантин из-за ОРВИ. В остальных ситуация пока стабильная, но постепенно вводят масочный режим, например, в больницах.

«В семи школах Красноярска 16 классов находятся на карантине по ОРВИ. 127 детей заболевших, 372 человека переведены на дистант. Заболеваемость в классах больше 20%. Все ограничения приняты в соответствии с СанПиН. От всего количества учеников города болеют 0,08%», — говорит пресс-секретарь главного управления образования администрации Красноярска Екатерина Лукьянова.

Тяжелее ситуация в Саратовской области. Там уже закрыли 344 класса в 83-х школах. Хотя обычно к таким методам прибегают в ноябре–декабре, на пике заболеваемости. В Роспотребнадзоре рекомендуют не дожидаться ухудшения эпидобстановки и делать прививки сейчас.

«Не перед тем, когда эпидпорог уже по гриппу превзойден, а нужно это сделать заранее. Поэтому сентябрь, максимум октябрь — самое идеальное время, когда нужно делать вакцинацию», — говорит заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академии РАН Александр Горелов.

Сейчас гуляют разные штаммы гриппа. Среди них — так называемый свиной. Правда, он слабее, чем тот, который пришел в 2009-м, говорят врачи. Ожидают и новый вид — желудочный. Защититься и от него поможет вакцина, уверяют специалисты.