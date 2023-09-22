«Если бы я знал»: сын Юрия Шатунова жалеет, что не смог его спасти

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 260 0

Сын Юрия Шатунова Дэннис чувствует ответственность за его смерть

«Если бы я знал»: сын Юрия Шатунова жалеет, что не смог его спасти

Фото: Шарифулин Валерий / ITAR-TASS / ТАСС

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Тема:
Умер Юра Шатунов

Вдова экс-солиста «Ласкового мая» поделилась трогательным видео, в котором дети вспоминают знаменитого отца.

Вдова бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Светлана опубликовала интервью с его детьми Дэннисом и Эстеллой на YouTube-канале Shatunov Family Life. Видео было снято в начале сентября — 6 числа семья покойного артиста прилетела в Москву из Германии, посетила его могилу на Троекуровском кладбище. В этот день певцу могло исполниться 50 лет. Он скончался в июне прошлого года в результате обширного инфаркта.

Десятилетняя Эстелла говорила об отце с восхищением. Она сказала, что Шатунов обрел популярность, потому что был очень красивым и так же красиво пел. Девочка считает, что у папы были открытая душа и доброе сердце, поэтому его так любили близкие и поклонники.

17-летний брат Эстеллы по-прежнему с трудом и болью в голосе говорит о смерти родителя. Парень чувствует свою ответственность за трагедию, гадает, мог ли он ее избежать.

«Если бы я знал, я бы ему сказал, что грядет катастрофа и надо сходить к доктору», — признался Дэннис.

В комментариях к видео фанаты Шатунова горячо поддерживают его вдову и детей, желают им счастья и благополучия. Многие отмечают, что памятник артисту на Троекуровском получился превосходным — скульптору Виктории Тищенко удалось добиться максимального портретного сходства с умершим. Монумент, к слову, обошелся семье в десять миллионов рублей.

Ранее, писал 5-tv.ru, группа «Самоцветы» впервые исполнила легендарную песню «Седая ночь», которую Юрий Шатунов подарил ей незадолго до смерти.

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