Баку обеспечит выход сложивших оружие ВС Армении из Нагорного Карабаха
Власти непризнанной НКР готовят эвакуацию части населения.
Фото: Reuters / ARTEM MIKRYUKOV
Азербайджанская сторона гарантирует выход личного состава ВС Армении, сложившего оружие, из Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в МВД республики.
Уточняется, что армянские военнослужащие будут вывозиться на автобусах, а также с помощью частного транспорта в Лачинский коридор и Варденис через Карвачар.
В это время власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики готовятся эвакуировать часть жителей региона в Армению. Российский миротворческий контингент выступит посредником при вывозе населения.
Эвакуация не носит обязательный характер, пишет издание 24News. Покинуть республику могут желающие и оставшиеся без крова после боевых действий.
Ереван подтвердил готовность принять этнических армян из Нагорного Карабаха в стране. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, считает, что многие жители региона примут решение покинуть свои дома.
На минувшей неделе, 19 сентября, Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. В Баку уточнили, что целью стороны являются позиции ВС Армении, а не мирное население. На следующий день при содействии российских миротворцев стороны пришли к соглашению о прекращении огня.
Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.
Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.
Ранее 5-tv.ru писал, что бригады скорой помощи везут из Нагорного Карабаха в Ереван 23 раненых.
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