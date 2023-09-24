Бригады скорой помощи везут из Нагорного Карабаха в Ереван 23 раненых

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 25 0

Минздрав Армении: бригады скорой помощи везут в Ереван из Карабаха 23 раненых

Бригады скорой помощи везут из Нагорного Карабаха в Ереван 23 раненых

Фото: © РИА Новости / Асатур Есаянц

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Тема:
Нагорный Карабах

Автомобили уже пересекли мост Хакари на границе с Азербайджаном.

Кареты скорой помощи перевозят в больницы Еревана из Нагорного Карабаха 23 раненных. Об этом проинформировали в Минздраве Армении.

В ведомстве уточнили, что госпитализированы были пострадавшие, получили тяжелые и крайне тяжелые травмы. Сейчас бригады находятся в пути. Они уже пересекли мост Хакари, расположенный на армяно-азербайджанской границе.

Ранее советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев заявил, что будет инициирована специальная правительственная рабочая группа, в ведении которой будут вопросы гуманитарного, экономического и социального характера, в частности интеграция региона и этнических армян, проживающих в нем.

На минувшей неделе, 19 сентября, Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. В Баку уточнили, что целью стороны являются позиции ВС Армении, а не мирное население. На следующий день при содействии российских миротворцев стороны пришли к соглашению о прекращении огня.

Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

В мае 2023 года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru писал, что вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдачу оружия.

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