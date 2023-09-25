Местные СМИ сообщают о крупном пожаре в районе порта.

В Одессе прогремели взрывы

Фото: www.globallookpress.com / Majdi Fathi

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Тема:
Спецоперация

В Одессе прозвучала серия взрывов, об этом сообщает ряд местных СМИ. По их словам, также что-то горит в районе порта.

Во всей Одесской области сейчас объявлена воздушная тревога.

Несколько часов назад также в подконтрольной Киеву части Херсонской области также звучал сигнал воздушной тревоги.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео, на котором ревнивец облил бензином и поджег свою бывшую на улице в Серпухове.

Тема:
Спецоперация
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В Одессе прогремели взрывы

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