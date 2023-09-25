«Вендетта настигнет»: жена Хайдарова обратилась в Генпрокуратуру из-за угроз

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 3 0

Жена Хайдарова Светлана Сильваши обратилась в Генпрокуратуру из-за угроз жизни

«Вендетта настигнет»: жена Хайдарова обратилась в Генпрокуратуру из-за угроз

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Недавно в одном из Telegram-каналов напомнили про убийство знаменитого хирурга Евгения Лапутина в Москве.

Супруга скандально известно хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши подала заявление в Генеральную прокуратуру в связи с возможными угрозами его жизни. Об этом пишет сайт KP.RU.

«Сегодня я была на личном приеме в Генеральной прокуратуре», — прокомментировала она.

Сильваши отметила, что документы уже переданы в московский и областной аппараты ведомства.

Причиной беспокойств стал Telegram-канал, который собрал «хейтеров» Хайдарова. Туда неоднократно «сливали» личные данные и информацию про работу звездного врача.

По словам Светланы, администратор канала невзначай вспоминал, как когда-то зарезали знаменитого хирурга Евгения Лапутина. Это дело так и не было раскрыто.

«Когда-то вендетта все равно его настигнет. Я не угрожаю, но есть люди, у которых жены изуродованы до такой степени, что мальчики наши просто не выдерживают», — приводит издание слова администратора.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Добровинский высказался об уголовном деле против хирурга Хайдарова.

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