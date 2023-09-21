Добровинский высказался об уголовном деле против хирурга Хайдарова

Адвокат главных обвинителей хирурга Любови Успенской и Славы Елена Сенина заявила, что звездный доктор все еще находится под следствием.

Юрист Александр Добровинский, представляющий интересы пластического хирурга Тимура Хайдарова, высказался об уголовном деле, в котором тот якобы замешан. Незадолго до этого в YouTube-шоу журналиста Алены Жигаловой адвокат Елена Сенина сообщила, что возбужденное в 2022 году дело все еще не закрыто. Клиенты Сениной — певицы Слава (Настоящее имя Анастасия Сланевская. — Прим. ред.) и Любовь Успенская, обвиняющие Хайдарова в некачественно проведенных операциях.

Что касается дела 2022 года — началось все с жалобы девушки, у которой после вмешательства звездного хирурга (увеличение груди) возникли проблемы. Заживление проходило долго и мучительно, из-за возникшего некроза пациентка буквально лишилась соска. Отмечается, что Хайдарова подозревали в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенном организованной группой, согласно статье 238 Уголовного кодекса РФ. Закон наказывает за это максимум шестью годами тюрьмы.

Хайдаров публично упоминал об этой клиентке, однако отмечал, что она только поначалу была недовольна работой, но позже пошла на мировую и расследование было остановлено. Той же версии придерживается представитель доктора. Александр Добровинский заявил, что слова Сениной — наговор, не больше. Просто способ еще раз выступить на публике.

«Мой клиент Тимур Хайдаров не имеет отношения к делу, о котором говорит госпожа Сенина. Ни в качестве обвиняемого, ни в качестве, подозреваемого, ни в качестве свидетеля и прочее и прочее. Видимо, без упоминаний Тимура Хайдарова охватов себе уже не сделать», — сказал юрист в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Первой о недобросовестности Хайдарова заговорила Слава. Она показала жуткие шрамы под грудью и заявила, что работу хирурга ей пришлось исправлять в другой клинике. Артистку поддержала Любовь Успенская, тоже назвавшая себя жертвой. Позже еще несколько десятков женщин присоединились к обвинениям. Доктор считает, что его намеренно травят и отрицает, что мог нанести вред своим пациентам.

Хайдарова активно защищает народный артист РФ Филипп Киркоров. Он сам прошел через операции у хирурга и остался очень доволен. Недавно Слава заявила, что у Киркорова проблемы со здоровьем после визита к звездному доктору — боли в руке и едва ли не инвалидность. Ранее, сообщал 5-tv.ru, исполнитель ответил Славе и даже продемонстрировал якобы пострадавшую руку.