Есть претензия: сын и внучка Иосифа Кобзона судятся из-за дома в Сочи

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 23 0

Сын и внучка Иосифа Кобзона судятся из-за дома в Сочи

Есть претензия: сын и внучка Иосифа Кобзона судятся из-за дома в Сочи

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Наследники народного артиста СССР подали в суд на индивидуального предпринимателя.

Сын покойного народного артиста СССР Иосифа Кобзона — Андрей — и внучка эстрадного певца Анита подали в суд на индивидуального предпринимателя. Все дело в том, что наследники музыканта остались недовольны построенным для них домом в Сочи.

Иск о защите прав потребителей звездная семья подала на днях в Пресненский суд Москвы. Сейчас специалисты изучают все предоставленные документы.

Издание МК.RU сообщило, что на имя предпринимателя был заключен договор, но заказом занимались его родственники. А итоговый результат не удовлетворил семью Кобзонов.

А вот предприниматель был удивлен тому, что на него подали в суд. Он утверждает, что все договора и акт приема-передачи дома семья подписала и даже не высказала никаких претензий. Пока иск не принят к производству.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова покойного Кобзона постоянно слушает его песни.

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