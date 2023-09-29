Устали от Зеленского? Конгресс США намерен проголосовать за исключение Украины из бюджета

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Грин: конгресс США намерен исключить Украину из бюджета на оборону

Устали от Зеленского? Конгресс США намерен проголосовать за исключение Украины из бюджета

Фото: www.globallookpress.com / Shawn Thew

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Финансирование Украины может быть исключено из бюджета Соединенных Штатов Америки (США) на оборону. Об этом сообщила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин в своем личном блоге.

Конгрессвумен подчеркнула, что данное решение будет являться победой для страны. Политик добавила, что теперь осталось лишь принять соответствующую поправку.

«Спустя недели запросов об исключении финансирования Украины из нашего бюджета на оборону, палата представителей собирается проголосовать по выполнению этого правила», — написала Грин.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны США Ллойд Остин обратился к российской армии касательно недавно поставленных Abrams. Он заявил, что недопустимо повторение ситуации с немецкими танками Leopard, на которые была открыта настоящая охота. Остин призвал российских бойцов «играть по правилам».

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