В Польше признали гибель фермеров от ракеты ВСУ: как будут складываться отношения двух стран

Стоит ли ждать новых конфликтов между вчерашними друзьями?

В Варшаве признали, что ракета, упавшая на территорию страны и убившая двух ее граждан ноябре 2022 года, принадлежала Украине. Об этом заявил генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.

Отказались сотрудничать

Расследование, продлившееся почти год, показало то, о чем в России заявили с самого начала: ракета была украинской. И хотя Киев все это время кричал о виновности российской армии, с фактами пострадавшей стороны поспорить сложно. Тем не менее, Украина всячески старалась откреститься от произошедшего.

«Я очень сожалею об этом, но в течение многих месяцев такого сотрудничества по этому вопросу не было. Я не думаю, что это решение на уровне прокуратуры. Я думаю, что это решение, скорее, на высоком политическом уровне украинского государства», — подчеркнул польский генпрокурор Збигнев Зебро в своем заявлении.

Почему сейчас

Как считает украинский политолог Иван Скориков, результаты расследования появились именно накануне выборов в Польше неслучайно.

«Как раз это ложится в логику такой умеренной антиукраинской кампании, рассчитанной на внутреннего избирателя», — отмечает специалист.

Что дальше

Отношения Польши и Украины уже нельзя назвать хорошими.

«В целом, скандалы на украинско-польскую тематику подпитываются предвыборной ситуацией в Польше. Этот накал спадет после того, как эти выборы состоятся. Конечно, противоречий тоже хватает между польскими и украинскими националистами, но их сейчас объединяет ненависть к России», — объясняет политолог Богдан Безпалько в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Что касается конкретного инцидента с обломками украинской ракеты на территории Польши, то, по мнению политолога, поляки ведут себя достаточно осторожно.

«Они де-факто участвуют в (противостоянии. — Прим.ред.) с Россией: воюет польская техника, воюют, как я понимаю, польские экипажи, но напрямую сталкиваться с Россией в военном отношении они не хотят. Поэтому они тут же быстро признали, что ракета — украинская. Я думаю, что она действительно была украинская», — отмечает специалист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Польша открыто критикует Украину.