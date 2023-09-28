В Польше признали гибель фермеров от ракеты ВСУ: как будут складываться отношения двух стран

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 75 0

Политолог Безпалько рассказал о будущем отношений Польши и Украины

Фото, видео: БелТА / ТАСС;© РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Стоит ли ждать новых конфликтов между вчерашними друзьями?

В Варшаве признали, что ракета, упавшая на территорию страны и убившая двух ее граждан ноябре 2022 года, принадлежала Украине. Об этом заявил генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.

Отказались сотрудничать

Расследование, продлившееся почти год, показало то, о чем в России заявили с самого начала: ракета была украинской. И хотя Киев все это время кричал о виновности российской армии, с фактами пострадавшей стороны поспорить сложно. Тем не менее, Украина всячески старалась откреститься от произошедшего.

«Я очень сожалею об этом, но в течение многих месяцев такого сотрудничества по этому вопросу не было. Я не думаю, что это решение на уровне прокуратуры. Я думаю, что это решение, скорее, на высоком политическом уровне украинского государства», — подчеркнул польский генпрокурор Збигнев Зебро в своем заявлении.

Почему сейчас

Как считает украинский политолог Иван Скориков, результаты расследования появились именно накануне выборов в Польше неслучайно.

«Как раз это ложится в логику такой умеренной антиукраинской кампании, рассчитанной на внутреннего избирателя», — отмечает специалист.

Что дальше

Отношения Польши и Украины уже нельзя назвать хорошими.

«В целом, скандалы на украинско-польскую тематику подпитываются предвыборной ситуацией в Польше. Этот накал спадет после того, как эти выборы состоятся. Конечно, противоречий тоже хватает между польскими и украинскими националистами, но их сейчас объединяет ненависть к России», — объясняет политолог Богдан Безпалько в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Что касается конкретного инцидента с обломками украинской ракеты на территории Польши, то, по мнению политолога, поляки ведут себя достаточно осторожно.

«Они де-факто участвуют в (противостоянии. — Прим.ред.) с Россией: воюет польская техника, воюют, как я понимаю, польские экипажи, но напрямую сталкиваться с Россией в военном отношении они не хотят. Поэтому они тут же быстро признали, что ракета — украинская. Я думаю, что она действительно была украинская», — отмечает специалист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Польша открыто критикует Украину.

Тема:
Спецоперация
28 сент
Без шансов: что случилось с американским БПЛА после «встречи» с ЗРК «Тор»
28 сент
«Система с куполами»: в России модернизировали подавитель дронов ЛПД-801
28 сент
«Любой ценой»: Столтенберг оценил, к чему приведет капитуляция Украины
28 сент
Эстония предложила ввести полное торговое эмбарго России
28 сент
Перестанут существовать: какое оружие России держит в страхе весь мир
28 сент
Сразу сдаются: боевики ВСУ показали истинную сущность в Запорожской области
28 сент
Путин: забота о героях и их семьях — долг всех уровней власти в России
28 сент
Путин обсудил с Кадыровым ситуацию в зоне СВО: «Не подведут»
28 сент
«Станет катастрофой»: Европу призвали готовиться к настоящему аду из-за Украины
28 сент
ВСУ нанесли массированный удар по Донецку. Главное
+19° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
97.00
0.50 102.10
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:08
В Москве скульптуру «Принцесса Турандот» второй раз за месяц сломал дебошир
20:58
Он это делает каждое утро: как Иосиф Пригожин поддерживает себя в форме
20:49
Китайская платежная компания Helipay планирует выйти на российский рынок
20:40
«Мы за кем-то гонимся»: Тарасов отреагировал на сравнения с Джиганом по количеству детей
20:31
Слушания по допинговому делу фигуристки Валиевой отложили до 9 ноября
20:22
Умер один из создателей ракеты-носителя «Энергия» Вячеслав Филин

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни?
Депутат Госдумы обратилась в генпрокуратуру после высадки ребенка из автобуса в Казани

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России