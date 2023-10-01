«Высочайшее мастерство»: чем запомнился народный артист РФ Виталий Коняев

Как проходил свой долгий путь легендарный актер?

Народный артист РФ Виталий Коняев ушел из жизни на 87-м году. Трагическое известие появилось на сайте Малого театра. Уточняется, что актер скончался накануне, 30 сентября. Театр выразил соболезнования его родным и близким.

Причина смерти Коняева пока не раскрывается. О месте и времени прощания и похорон информация также появится позже.

Детство

Жизнь актера Виталия Коняева, который обладал редким обаянием и широким диапазон творчества, по его признанию, сложилась весьма интересно. За свою жизнь он успел побывать в разных странах, а также встретиться с удивительными людьми.

11 мая 1937 года в городе-порте Кронштадте у военно-морского офицера-подводника Анатолия Михайловича Коняева и его жены, домохозяйки Валентины Николаевны, родился сын Виталий. Мальчик пошел по стопам отца и в 1940-м ему присудили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», а через десять лет — капитана первого ранга.

Творчество

Первую роль — жениха во «Власти тьмы» Льва Толстого в Государственном академическом Малом театре — Виталий Коняев сыграл еще на втором курсе института. И с тех пор количество его работ перевалило за сотню.

Критики считают, что актеру доступны все амплуа, ему удаются непохожие друг на друга сценические образы, «объединенные завораживающей достоверностью и высочайшим мастерством исполнения».

С участием Виталия Анатольевича взрослому зрителю особенно запомнились спектакли «Горе от ума», «Ревизор», «Князь Серебряный», «Делец» и «Любовь Яровая».

Верой и правдой служа Малому театру, сын Героя Советского Союза выходил на сцену и других культурных центров — Московской консерватории и Театра киноактера («На дне»), а также был занят в антрепризе французского культурного центра «Король умирает».

Свои знания и опыт артист охотно передавал ученикам, преподавая и в «Щепке», и в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, и в Международном славянском институте, и в Институте современного искусства.

Личная жизнь

По сюжету драмы «Чистое небо» романтические отношения героев Нины Дробышевой и Виталия Коняева не сложились, однако в реальной жизни актеров все случилось с точностью до наоборот.

Молодые познакомились на съемочной площадке, и вскоре у них вспыхнул служебный роман. Когда работа над проектом завершилась, влюбленные поженились, и исполнительница главной женской роли переехала к мужу в общежитие. 3 декабря 1964 года они принимали поздравления с пополнением в семействе — на свет появилась дочь Елена Дробышева. Девушка продолжила деятельность родителей. Несмотря на то, что супруги развелись, они сумели остаться друзьями и после развода.

Три лучших фильма с Виталием Коняевым

Одна из главных картин в жизни Коняева — «Тишина», который был выпущен в 1963 году. По сюжету, вместе с другими военнослужащими, демобилизованными после окончания Великой Отечественной войны, из Германии возвращается 22-летний капитан Сергей Вохминцев, командир артиллерийской батареи. У молодого фронтовика большие планы на мирную жизнь, и для него она начинается со знакомства с девушкой-геологом Ниной.

Кадр из к/ф «Тишина «. Режиссер: Владимир Басов, 1963 г.

Другая работа — «Щит и меч», 1986 года. Это советский четырехсерийный военно-драматический художественный кинофильм, о подвигах советских разведчиков в годы Великой Отечественной войны, снятый в 1967 году режиссером Владимиром Басовым по одноименному роману Вадима Кожевникова.

Кадр из к/ф «Щит и меч». Режиссер: Владимир Басов, 1968 г

И третья работа — «Стучись в любую дверь». Это художественный фильм, рассказывающий о работе офицера милиции с трудными подростками. Его первый показ состоялся 7 сентября 1958 года.

Кадр из к/ф «Стучись в любую дверь». Режиссер: Мария Федорова, 1958 г.

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