В Гидрометцентре назвали дату начала отопительного сезона в Москве

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 5 0

Вильфанд заявил о похолодании и начале отопительного сезона в Москве

В Гидрометцентре назвали дату начала отопительного сезона в Москве

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Лето в этом году продлилось до конца сентября, но похолодание не за горами.

В пятницу, 6 октября, в Москве закончится-таки лето. Температура воздуха понизится, и если показатели сохранятся на протяжении пяти дней, в столице начнется отопительный сезон. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным метеоролога, похолодание ожидается значительное — до плюс 7-10 градусов днем и до 0-5 градусов ночью. Усиление похолодания обусловит очень глубокий циклон с Гренландского моря. Как отметил Роман Вильфанд, в эти дни среднесуточная температура не превысит нулевую отметку более чем на 8 градусов. Однако эксперт не исключает, что лето еще немного задержится.

«Пока рано загадывать. Есть вероятность, что в начале следующей недели потеплеет», — отметил он.

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 2 октября, в Москве днем ожидается плюс 13-15 градусов. На следующий день, во вторник, станет теплее — плюс 15-17 градусов, в среду — плюс 18-20 градусов. В четверг похолодание намекнет о своем приближении — столбик термометра опустится до отметки плюс 12-17 градусов.

Тем временем в других регионах страны осень никак не может вступить в свои права. Роман Вильфанд предупредил жителей этих территорий о приходе «супертепла». Средняя температура воздуха будет выше обычной на 5-7 градусов.

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