В ЛНР задержали местного жителя, подозреваемого в шпионаже

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 14 0

В отношении него возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA; УФСБ России по ЛНР; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали местного жителя города Рубежное по подозрению в шпионаже. Об этом сообщили в УФСБ России по региону, предоставив также видео.

Установлено, что мужчина действовал в интересах киевского режима и собирал информацию военного характера. В частности, украинской разведке были переданы данные о местах дислокации и передвижении военных и правоохранителей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Керчи по подозрению в госизмене задержан местный житель, передававший через социальные сети украинской разведке данные о российской армии.

+9° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.41
0.41 103.16
1.06
Капризы Венеры и магия Черной Луны: 4 знака зодиака ждет финансовый успех...

Последние новости

11:01
«Я так обиделся»: Юрий Чернов рассказал о несостоявшейся роли в картине Леонида Гайдая
10:49
«Степень безумства»: Пушков спустил министра обороны Британии с небес на землю
10:39
Автобус с 30 детьми опрокинулся на трассе в Подмосковье
10:24
Лихач на иномарке протаранил школьников на переходе
10:21
Болгария запретит въезд в страну для российских автомобилей
10:20
Сочно и с дымком: какую щепу выбрать для копчения мяса и рыбы

Сейчас читают

В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву
Почему Петросян верит в молодежь и будущее России: «Генетика нас выручит»
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России