«У нас все хорошо»: Нюта рассказала о примирении с Катей Клэп

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 24 0

Певица Нюта рассказала о примирении с блогером Катей Клэп

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Как давним подругам удалось воссоединиться после конфликта?

Певица Нюта (настоящее имя — Анна Байдавлетова) помирилась блогером Катей Клэп. Об этом она рассказала эксклюзивно 5-tv.ru на презентации нового проекта Эмина Агаларова — караоке-клуба Royal Estate.

«Мы помирились, у нас все хорошо, мы общаемся. Все отлично», — с улыбкой поделилась бывшая участница группы «Ранетки».

По ее словам, к примирению они пришли одновременно: Клэп думала о том, чтобы написать ей, а Нюте приснился сон, после которого она решила поздравить давнюю подругу с днем рождения. Так и произошло воссоединение.

Нюта и Катя Клэп с 2012 года снимали совместные ролики и занимались одними проектами, так как были лучшими подругами. В 2019-м поклонники заметили, что девушки стали реже сниматься вместе. После этого Клэп публично рассказала о переживаниях из-за ссоры с очень близким человеком.

Катя Клэп
Катя Клэп. Фото: www.globallookpress.com / Kate Clapp

Сейчас девушки забыли старые обиды. Возможно, они даже вернут совместные ролики, отметила Нюта. Певица призналась, что очень рада завершению давнего конфликта.

«У меня в этом году все конфликтные истории позакрывались. Это говорит о том, что мы все взрослеем, все переосмысляется», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Нюта рассказала о конфликтах в «Ранетках».

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