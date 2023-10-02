«Ревел у стены»: комик Бебуришвили рассказал о своей самой болезненной операции

Как до операции мужчина боролся с начавшимся облысением?

Комик Андрей Бебуришвили принял участие в шоу на YouTube, в котором раскрыл свои секреты. Он признался о перенесенной операции по пересадке волос. Об этом сообщает издание «Страсти».

Стендапер поделился, что самым болезненным хирургическим вмешательством для него на сегодняшний день является пересадка волос. На процедуру он решился, так как боялся полностью облысеть.

«Три-четыре года назад я начал лысеть, и чтобы как-то отвлечь от этого внимание, я начал носить очки. Это не помогало, я просто как педофил старый ходил. И потом я поехал на пересадку волос. Когда прошел наркоз, у меня началась адская боль. Это как будто сняли кожу, и все горит. Я просто ревел у стены», — рассказал о пережитой боли Бебуришвили.

До этого 5-tv.ru сообщал, что комик Андрей Бебуришвили впервые стал отцом. Супруга Мария подарила ему дочь.