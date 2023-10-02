Жители Нагорного Карабаха смогут работать в органах внутренних дел Азербайджана

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Азербайджан представил план по реинтеграции армян Нагорного Карабаха

Жители Нагорного Карабаха смогут работать в органах внутренних дел Азербайджана

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Тема:
Нагорный Карабах

Баку планирует произвести реинтеграцию региона.

Армянское население Нагорного Карабаха может быть привлечено к работе в органах внутренних дел Азербайджана. Соответствующие положения есть в планах Баку по реинтеграции региона. Документы обнародовала администрация президента Ильхама Алиева.

Азербайджанская сторона также гарантирует жителям Карабаха обеспечение их прав на сохранение и развитие культуры, а также свободу вероисповедания. Всем без исключения, независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности, будет обеспечена безопасность, подчеркнули в администрации Алиева, а армяне смогут и дальше использовать свой язык.

«Процесс разоружения и демобилизации завершается, у жителей изымается все оружие. Органы внутренних дел Азербайджанской Республики обеспечивают охрану общественного порядка на территории и безопасность жителей. Жители могут быть привлечены к работе в органы внутренних дел», — говорится в документе.

Кроме того, власти обеспечат полный ввод в обращение национальной валюты Азербайджана.

«Осуществляются меры поддержки предпринимательской деятельности, осуществляемой на территориях проживания жителей. Льготные кредиты, субсидирование процентов, предоставление гарантий по кредитам и другие финансовые инструменты, применяемые в стране в связи с расширением доступа субъектов предпринимательства к финансам, распространяются на территории, где проживают жители. Фермерам предоставляются субсидии, и они освобождаются от всех налогов, кроме земельного налога», — добвляется в документе.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делал очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом.

С тех пор в регионе неоднократно происходили вспышки. Главной стороной в урегулировании конфликта выступала Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе был размещен российский миротворческий контингент, выполнявший роль наблюдателей.

После начатой Азербайджаном 19 сентября «антитеррористической операции», которая продлилась сутки, Баку и представители НКР пришли к соглашению о прекращении огня при содействии российских миротворцев. Карабахские военные начали сдачу оружия.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ об упразднении региона. НКР прекратит свое существование с 1 января 2024 года, а земли официально перейдут под контроль Баку.

Ранее 5-tv.ru писал, что армяне массово покидают Нагорный Карабах.

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