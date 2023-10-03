Боевик ВСУ в Киеве расстрелял из автомата двух сослуживцев и сбежал

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Евгения Романова
Евгения Романова 12 0

Украинский преступник таким образом разрешил возникший конфликт.

Боевик ВСУ в Киеве расстрелял из автомата двух сослуживцев и сбежал

Фото: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyy

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В центре Киева боевик ВСУ убил двоих сослуживцев, расстреляв их из табельного автомата Калашникова, а затем сбежал с места преступления. Об этом рассказали в правоохранительных органах в беседе с изданием «Страна.ua».

«Кирияченко из своего табельного автомата Калашникова расстрелял двух военных. Пострадавшие скончались на месте происшествия», — указывается в публикации.

Все произошло примерно в 01:30 3 октября на улице Лаврской в Печерском районе украинской столицы. Между Кирияченко и двумя военными случился конфликт. После убийства боевик пытался скрыться, но через два часа его задержали правоохранители.

Предварительно установлено, что он был пьян. Против Кирияченко возбудили уголовное дело, его могут лишить свободы на срок до 15 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК заочно обвинил главу разведки Украины Кирилла Буданова и других боевиков ВСУ в терактах против РФ. Их объявят в розыск и изберут им меру пресечения.

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