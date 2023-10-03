Что вы не знали про витамин D: особенности, польза и вред

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Рита Миронова
Рита Миронова 94 0

Витамин D помогает организму усваивать кальций и фосфор для роста костей

Что вы не знали про витамин D: особенности, польза и вред

Фото: Depositphotos / andriano_cz

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Зачем организму нужен «солнечный витамин» и в чем его роль?

Осенью солнца становится недостаточно для того, чтобы восполнить потребность в витамине Д. Для поддержания крепкого здоровья врачи рекомендуют принимать его в качестве добавки к пище. Но как разобраться, кому нужен витамин Д, узнать свою норму и, главное, найти подходящие лекарства и продукты?

Особенности витамина Д

Усваивать кальций и фосфор, а также выполнять защитную функцию организму помогает именно витамин Д. Он сокращает рост раковых клеток, поддерживает крепкий иммунитет и уменьшает воспалительные процессы в организме, а также помогает работе нервно-мышечной и эндокринной систем.

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Человек может самостоятельно получать витамин Д, находясь на солнце. Однако не всегда ультрафиолетовые лучи воздействуют напрямую и могут восполнить суточную потребность. К тому же, солнце недостаточно активно в течение года, а с наступлением осени этот контраст особенно ощущается.

Витамин Д можно получать вместе с пищей, а также принимать в составе специальных препаратов. Выбрать подходящий для себя вариант лучше под контролем врача.

Польза витамина Д

Помимо пользы для костей, этот витамин также влияет на другие физиологические процессы в организме. Для женщин витамин Д важен на этапе планирования беременности — он помогает правильному развитию плода, а также восстановлению после родов. Для мужчин это, в первую очередь, помощник в сохранении детородных функций, поддержании уровня тестостерона и предотвращении болезней предстательной железы.

Всего можно выделить несколько основных полезных свойств витамина Д:

  • усвоение и регулирование кальция и фосфора в организме для костей, зубов, ногтей, волос и кожи;
  • помощь в работе иммунитета и метаболизма;
  • поддержка нервной системы и выработка дофамина;
  • регулирование обмена веществ;
  • улучшение работы сердечно-сосудистой системы;
  • регулирование работы генов;
  • замедление процессов старения;
  • помощь в работе мозга для хорошей памяти и концентрации.

Вред витамина Д

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Людям с повышенной чувствительностью, эндокринными заболеваниями, камнями в почках и ряде других недугов не рекомендуется принимать витамин Д. Делать это без консультации с врачом в принципе небезопасно даже для здоровых людей, потому что у него есть побочные действия.

К ним относятся гипервитаминоз, аллергические реакции, учащенное сердцебиение, расстройство пищеварения, боли в мышцах, нарушение функции почек и многое другое.

Передозировка витамином Д приводит к тому, что организм усваивает больше кальция, чем ему требуется. Кровеносные сосуды и ткани становятся менее эластичными и крепкими.

Как повысить уровень витамина Д

При недостатке, который выявляется только путем анализов, также может возникнуть ряд осложнений. В группе риска обычно находятся вегетарианцы, сторонники безмолочной диеты, люди с избыточным весом и воспалительными заболеваниями кишечника.

Чтобы поддерживать или повысить уровень витамина Д, врачи рекомендуют чаще находиться на улице в солнечную погоду (но не забывать о солнцезащитных средствах для кожи), а еще лучше — пересмотреть рацион или принимать специальные лекарственные препараты.

Витамин Д содержится в лососе, тунце, печени трески, говяжьей печени, сыре, яичных желтках, горбуше, сельди. Препараты назначаются врачом индивидуально по результатам анализов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие витамины можно принимать осенью.

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