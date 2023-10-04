Куда исчезли миллиарды Юры Шатунова? Все пропало из-за одной ошибки

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 13 0

Продюсер Морозов: Разин обанкротил Шатунова, вложив деньги в невыгодное дело

Куда исчезли миллиарды Юры Шатунова? Все пропало из-за одной ошибки

Фото: Филиппов Алексей / ТАСС

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Тема:
Умер Юра Шатунов

Из заработанных 100 миллионов евро Юре Шатунову досталась только десятая часть

За свою карьеру экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов заработал около 100 миллионов евро (Более десяти миллиардов рублей. — Прим. ред.). Но только малая доля этих денег досталась артисту. Он не жил в нужде, но мог быть действительно богатым человеком, если бы не продюсер Андрей Разин, уверен руководитель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов. В интервью корреспонденту издания KP.RU он заявил, что Разин все эти миллиарды неудачно вложил в покупку 15 сочинских пансионатов.

Как отметил Морозов, наследникам Шатунова достались дом в Германии, квартира в Москве, творческое наследие и счет в банке, а могло быть намного больше. И все потому что когда исполнитель работал в «Ласковом мае», он заключил с продюсером невыгодный договор. Андрей Разин давал своему подопечному деньги только на жизнь, все остальное убедил вкладывать в недвижимость с расчетом на дивиденды.

«Был период, когда недвижимость упала в цене, и Разин продал эти объекты почти за бесценок. Юра был в шоке. Если бы Разин не продал тогда пансионаты, то с учетом сегодняшних цен они с Шатуновым стали бы миллиардерами!» — сказал Морозов.

По словам собеседника издания, он не знает наверняка причину того провала. Может быть, Разин совершил роковую ошибку, выбрав бесперспективные объекты, может быть, кто-то третий обманул продюсера и артиста. Но Шатунов в конечном итоге остался ни с чем. От 100 миллионов евро ему досталась десятая часть. Впрочем, она немаленькая — в пересчете на рубли почти миллиард. За эти деньги, к слову, пришлось судиться с Разиным после ухода из группы.

Поначалу Шатунов буквально бедствовал — работал даже грузчиком. Когда продюсер с ним рассчитался, построил дом в Германии и музыкальную студию. Сделав паузу в карьере, певец вернулся на сцену в 2010-м и снова стал много зарабатывать. Получая по 30 тысяч евро за корпоратив, он обеспечил семье более чем благополучное будущее. Вот только разделить его с родными не смог. Юрий Шатунов умер в результате обширного инфаркта незадолго до 49-летия.

Ранее, писал 5-tv.ru, группа «Самоцветы» впервые исполнила легендарную песню «Седая ночь», которую Юрий Шатунов подарил ей незадолго до смерти.

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