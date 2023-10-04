«Цифра несопоставима»: Пушилин раскрыл число пленных российских солдат

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 131 0

Пушилин: около 500 военнослужащих ВС РФ находятся в плену ВСУ

«Цифра несопоставима»: Пушилин раскрыл число пленных российских солдат

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Отмечается, что число оказавшихся в плену украинцев идет на тысячи.

Порядка 500 военнослужащих российской армии остаются в плену ВСУ. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире федерального канала.

«Российских военнослужащих находится на Украине порядка 500 человек», — прокомментировал он.

Он обратил внимание на то, что украинская сторона не предоставляет информацию о тех, кто попал в плен. В связи с этим найти точные данные самостоятельно представляется сложной работой.

Пушилин отметил, что боевиков ВСУ в российском плену намного больше. По его словам, речь идет о тысячах нацистов, и эта «цифра несопоставима» с количеством пленных русских.

Глава республики рассказал, что боевики киевского режима в России содержатся в пенитенциарных учреждениях.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что возвращенный Турцией на Украину Прокопенко вновь возглавил «Азов»*. Анкара вернула его Киеву этим летом вопреки договоренностям с Москвой.

* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

Тема:
Спецоперация
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