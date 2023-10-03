Politico: ЕС не может продолжать поставлять Украине вооружения из своих запасов
Фото: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii
Киев останется без помощи союзников? Сможет ли преступный режим продолжить контрнаступление без вооружения?
Страны — участницы Европейского союза больше не могут позволить себе поддерживать Украину вооружением. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на чиновника из ЕС.
«Мы не можем продолжать поставлять (вооружения. — Прим. ред.) из наших запасов… (Страны ЕС. — Прим. ред.) уже отдали все, что можно было без угрозы собственной безопасности», — сказал он.
При этом представитель администрации президента США Джо Байдена заявил, что запасы оружия иссякают в промышленных масштабах после начала российской спецоперации на Украине. И хотя Вашингтон еще может оказать Киеву помощь, но деньги уже заканчиваются на пополнение своих запасов.
В связи с этим Незалежной придется «стиснуть зубы и терпеть», ведь обещания Запада о постоянной поддержке уже обретают несерьезный характер. Так, согласно прогнозу бюджета на 2024 год, Киев надеется получить 42,8 миллиарда долларов от ЕС и США.
Однако Вашингтон не стал включать спонсирование Украины в финансирование федерального правительства до 17 ноября. Теперь все зависит от бюджета ЕС, утверждение которого может затянуться, поскольку не все европейские страны готовы поддерживать Киев.
Ранее 5-tv.ru писал, что вопрос о финансировании ВСУ поссорил Байдена и конгрессменов. Поддержки Киева в пакете на ближайшие 45 дней не оказалось.
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